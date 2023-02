Andrea Llosa y Magaly Medina se convirtieron recientemente en el centro de atención de los medios de espectáculo tras protagonizar un enfrentamiento por el caso de John Kelvin. Tras esta nueva pelea de las figuras de ATV, Janet Barboza no se quedó callada y decidió respaldar a la conductora de “Nunca Más”.

“Lo que ha quedado evidenciado es que Andrea es una mujer fuerte e inteligente, una guerrera que no arruga con nadie. Si eres así, nadie te va a avasallar. También hay algo acá, esa vieja frase ‘perro que ladra no muerde’, que le cae como anillo al dedo a Magaly”, comenzó diciendo la conductora de ‘América Hoy’.

La popular ‘Rulitos’ no dejó pasar la oportunidad para criticar a la ‘Urraca’ y aseguró que “tiene un pensamiento arcaico y retrógrado” por creer que es la única autorizada en tocar temas relacionados a la farándula.

“Por favor, la señora no es dueña ni de su pingüino (Alfredo Zambrano), solo de las cosas materiales que tiene, que no me venga a fastidiar. (…) Ha contribuido a esto que algunas personas se han achicado con ella cuando se enfrentaron, por eso se cree dueña del entretenimiento. Conmigo tampoco pudo. Pienso que ya pocos le tienen miedo. Le repito a esa mujer que se baje de su nube y se dé cuenta que no es tan poderosa como cree”, arremetió.

¿Por qué Magaly y Andrea Llosa se enfrentaron?

Este nuevo enfrentamiento se inició luego que Andrea entrevistara a la familia de John Kelvin. Los parientes del cantante llegaron a su set para pedir la tenencia de los hijos de Dalia Durán, esto tras acusar a la cubana de maltratar a los menores. La presencia de los familiares del cumbiambero en el programa “Andrea” no le cayó nada bien a la ‘Urraca’, quien acusó a su compañera de intentar lavarle la cara al artista que hoy se encuentra recluido nuevamente por agredir psicológicamente a su expareja.

“Al margen que Dalia, a veces, nos enerva, no estamos con las decisiones que toma, pero yo creo que sobre todas las cosas, es una mujer golpeada, violentada, que aún tiene mucho que trabajar. Lo que no haría es abrir un debate sobre la posibilidad de quitarle a sus hijos. Hoy en un programa de mi canal, debo lamentar que sea así, pero igual lo diría si fuera en otro canal. Lamento que se haya puesto a todas estas personas que saben que detestan a Dalia Durán, que quieren — por sobre todas las cosas— limpiarlo”, señaló Magaly Medina.

Tras los duros cuestionamientos que Magaly Medina hizo contra su programa, la conductora de “Nunca más” salió al frente para defenderse y arremetió contra la ‘Urraca’ al considerar que es una persona angurrienta y que le molesta que entreviste a personajes de la farándula.

“A mí me parece bien ocurrente Magaly, porque el año pasado, en noviembre, cuando John Kelvin sale (de la cárcel), iba a tener al agresor en su set. Es poco coherente, es más, le iba a pagar al agresor. Imagínate, le paga al agresor para que se siente en su set, porque ella sueña con todo. Acá no le pagamos a nadie para que venga y se siente”, cuestionó.