Meses atrás aseguraba que no se puso botox ni se había realizado ninguna cirugía plástica en el rostro, pero ahora Janet Borboza contó los ‘retoques’ a los que se sometió desde que ingresó a televisión.

En el programa ‘Válgame’, la conductora de televisión fue examinada por un cirujano plástico, quien le dijo que no se había sacado ninguna costilla, y es así que Janet comenzó a enumerar su cirugías.

“Me he hecho la rinoplastía, me he quitado implantes y me los he levantado un poquito, me han hecho injerto de grasita acá (pompis) y me he aspirado las caderas tres veces porque tengo mucho. Me han sacado grasa de las caderas”, expresó la popular ‘Rulitos’.

Pero eso no fue todo, Kurt Villavicencio ‘Metiche’ quiso saber más y le pidió a Janet Barboza que revelara sus cirugías en el rostro.

“La gente habla muchísimo de rellenos y quisiera aprovechar que está acá el doctor si estoy en lo cierto o equivocada. He usado botox hasta hace tres años y dejé de usarlo porque tuve una parálisis facial bastante severa. Me he puesto también vitamina C y ácido hialurónico cuando uno tiene líneas, células madre”, sostuvo.

Janet Barboza reconoció cirugías. (Latina)