Las conductoras de “América Hoy” expresaron su indignación a dar a conocer el caso de la enfermera que se encuentra luchando por su vida tras ser salvajemente violada por sus supuestos compañeros de trabajo en Puno.

Janet Barboza repudió a los agresores de la joven madre de tres niños, y lamentó que se registren este tipo de agresiones con más frecuencia en nuestro país.

“¿En qué sociedad estamos viviendo?, en donde una mujer ya no está segura ni en su casa ni en su centro de labores, ¿cómo es posible que se den estos hechos en donde encontramos que a una mujer hace unos días la queman viva la Plaza Dos de Mayo, a una niña le clavan dos cinceles en la cabeza y a eso se suma el caso de esta joven enfermera que además es madre soltera que ahora está en coma porque dos malditos, desgraciados, que no tienen nombre, le habrían puesto algo en la bebida, la hacen dormir y luego la atacan de manera feroz, el horario no nos permite expresar más el dolor que sentimos”, cuestionó la ‘Rulitos’.

Tras hacer un llamado al Ministerio de la Mujer y a las autoridades regionales en Puno para actuar de manera inmediata, Janet Barboza consideró que en este tipo de casos debería aplicarse la pena muerte.

“A todos los que atacan a una mujer, a una criatura, no hay palabras, uno pide la pena de muerte, entendemos que en nuestro país no hay la pena de muerte, pero este tipo de sujetos, de monstruos, no merecen estar vivos”, lamentó.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

La hija de Gisela Valcárcel también condenó la salvaje agresión a la trabajadora de la Red Asistencial de Juliaca, y aseguró que las autoridades deben emplear sentencias más severas.

“Es lamentable, todos los días, exponer casos cada vez peores, pienso que las autoridades deben hacer algo porque el nivel de agresión es terrible, es desgarrador para nosotras como conductoras tener que dar estas noticias, pero está, es la realidad, y me da profunda pena”, concluyó.