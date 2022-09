Mientras el regreso de “El Gran Show” continúa generando expectativa en la farándula local, el programa “América Hoy” recordó este jueves, 29 de setiembre, quiénes han sido los peores bailarines del reality, y Janet Barboza aprovechó la oportunidad para mandarle una indirecta a Magaly Medina.

La ‘Rulitos’ señaló que si bien Andrea Llosa no ha demostrado tener habilidades para el baile, consideró que la conductora se ha consagrado como la líder en sintonía dentro de ATV.

“Una cosa que tenemos que tener en claro es que Andrea Llosa y Aldo Olcese no bailan, pero de que es la reina de su canal, es la ‘reina’”, señaló la conductora, dejando claro así que Andrea es la verdadera figura de ATV.

“Deja dos dígitos y luego lo bajan a 7, o sea, deja colchón”, agregó. Como se sabe, la ‘Urraca’ dejó en evidencia su incomodidad al considerar que el programa “Andrea” no le deja ningún ‘colchón de rating’.

Janet Barboza elogia a Andrea Llosa y envía indirecta a Magaly

Andrea Llosa le responde a Magaly Medina:

La conductora Andrea Llosa habló por primera vez para las cámaras de “Amor y Fuego” y se refirió a la supuesta rivalidad que hay entre ella y Magaly Medina por el rating de sus programas en ATV.

La presentadora de “Andrea” descartó una enemistad con la ‘Urraca’ y minimizó la supuesta guerra de indirectas que habrían mantenido ambas por la sintonía de sus respectivos programas.

“No estamos para idioteces, de verdad, hay cosas más importantes, como trabajar todo el día aquí. Esta no es una monarquía y no existen reinas en la televisión ni nada, pero yo no tengo ningún problema con ella (Magaly Medina), la verdad, o sea ni la veo”, afirmó.

