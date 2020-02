Janet Barboza salió al frente para defenderse luego de que la cantante Susan Prieto la acusó de decirle que "está muy gorda para salir en la televisión”, comentario con tono discriminador.

El hecho habría ocurrido hace algunos años, cuando la 'Rulitos’ trabajaba en Willax TV. Por eso, la conductora se tomó unos minutos en el programa “Válgame” para desmentirla.

“Me han dicho discriminadora y no lo voy a permitir. La señorita Susan Prieto está mintiendo al igual que su mamá. Yo estaba en Willax y mi productor me pidió apoyar un nuevo valor porque en la señal abierta no tenía oportunidades”, inició Janet Barboza.

Por eso, Barboza anunció que ya estaría tomando acciones contra Susan Prieto, pues la habrían tildado de discriminadora. “Voy a iniciar acciones porque no te pueden decir a la ligera discriminador y racista porque afecta contra la libertad de las personas. Ya empezamos a tomar cartas en el asunto. Creo que si alguien quiere llamar la atención no debería ser con mentiras. Esto nunca pasó porque nunca conocí a tu mamá y tú lo sabes”, finalizó.