Al Fondo Hay Sitio celebró sus 300 capítulos desde su regreso a la pantalla chica y, como parte de la celebración, un reportero de América Hoy habló con el equipo. En un momento, Janet Barboza tomó la palabra para recordarle a un integrante de producción de la serie que, hace un tiempo, la invitaron a ser parte de esta. Entérate qué hizo que la conductora pasara roche en vivo.

Janet le pidió al periodista enlazado que le consulte a Gigio Aranda, guionista principal de la teleserie, por el estado de su propuesta para ser parte de esta: “¿qué fue de la propuesta de actuación para Janet Barboza que me hizo junto con Estela? [...] estoy esperando que me llamen”, pronunció la ‘rulitos’.

Al respecto, el guionista respondió con seriedad que no recordaba e incluso culpó al alcohol si es que en algún momento le ofreció ser parte de la novela familiar: “yo creo que estaba borracho en la preventa, de verdad, no recuerdo muy bien, (de repente) si hay una grabación de eso puede ser. Me la encontré un día en el ascensor del estudio y (Janet) me hizo recordar algo que yo no recordaba, puede ser posible”, recalcó.

Al sentirse ‘ninguneada’, Janet solo atinó a indignarse de forma irónica y le pidió al reportero que busque a Estela Redhead, la productora general, para respaldar su versión.





