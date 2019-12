Janet Barboza sobre joven que salió de hotel junto a Gallese: “Seguramente su mayor logro era hacerse a un futbolista”

Janet Barboza criticó duramente a Lucero Jara, joven que fue vista saliendo de un hotel junto a Pedro Gallese. La conductora de televisión, durante el programa ‘Válgame’, arremetió contra la mujer vinculada al portero de la selección peruana.

“¿Qué podemos decir de Lucero Jara? ¿Qué podemos decir esta jovencita de 21 años? Para mí, ella tiene cero principios y cero valores. Seguramente su mayor logro era hacerse a un futbolista”, señaló.

“Lucero Jara, ¿querías atención? Tienes atención”, agregó Barboza.

Karla Tarazona, compañera en conducción de Janet, también se pronunció y dijo lo siguiente: “Acá no es culpa de uno. Son los dos. A nivel nacional, todo el mundo sabía que era un hombre casado. Esta chibola o no tiene televisor o no sabe. Ella sabía”.