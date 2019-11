Buscaba la manera de encontrarse con ella sí o sí. Jamileth Resurrección, la joven que asegura haber tenido una relación amorosa con Pedro Loli, brindó detalles inéditos del romance que vivió al lado del integrante de la Gran Orquesta Internacional, quien hasta sus revelaciones tenía una relación estable de varios años con la madre de su hijo.

En el programa de ‘Magaly TV, la firme’, la joven reveló que el cantante le decía que estaba separado de su novia Fiorella Méndez para que ella sienta menos culpa de sentirse “la otra”. “Me decía que estaba en su casa (que vivía juntos), pero que estaban separados”, contó.

Jamileth, a quien el cantante habría llamado “Shakira” de cariño, dijo que en un momento esta “clandestinidad” le incomodó pero que Loli insistía en que era un hombre soltero. “Yo sabía que era la clandestina. Me siento mal. Me siento sensible, yo sé que en algún momento me va a pasar lo mismo (...) Él me decía: ‘no te sientas mal, yo no estoy con ella'", dijo.

Pero no solo eso. De acuerdo con la mujer, Pedro Loli solo la llevó una vez a un hotel para tener intimidad porque la mayoría de veces mantenían encuentros sexuales en su automóvil, el vehículo negro en el que fue captado junto a la joven por las cámaras de Magaly Medina. “Su auto era una rana”, dijo entre risas la conductora de televisión tras la fuerte revelación.

LA CONOCE PERO LA NIEGA

Pedro Loli se mostró contrariado y nervioso cuando un reportero de Magaly Medina le dijo que habían imágenes suyas recogiendo a Jamileth en su automóvil negro. El cantante no fue capaz de negar que la conocía, pero aseguró que no tenía un affaire con la muchacha.

“Sí (la conoce), pero que yo tenga una relación con ella no. No, hermano. Sí (la conoce), pero que yo le diga Shakira y que la recoja de su trabajo no. Yo sé que ella iba a los eventos cuando estaba en Gran Orquesta hace años. Hablamos un par de veces y habló también con otros amigos míos y compañeros”, fue lo que dijo el cumbiambero.