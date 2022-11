Jamila Dahabreh celebró su cumpleaños el último lunes 28 de noviembre en una discoteca de un hotel San Borja y la presencia del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, en la fiesta sorprendió a más de uno.

Según información de Magaly Medina, la modelo celebró con sus invitados hasta cerca de las 3 de la madrugada, pero ella y el burgomaestre decidieron pasar la noche en el mismo hotel.

Los ‘chacales’ del programa de espectáculo captaron al aún esposo de Sofía Franco abandonando el lugar donde se celebró el cumpleaños de la rubia a las 10:29 a.m. de este martes, 29 de noviembre, y casi 10 minutos después, Jamila también se retiró del hotel a bordo de su vehículo.

Recordemos que Álvaro Paz de la Barra volvió a negar recientemente un romance con la popular ‘Embajadora de Tulum”, esto luego de que ambos fueran captados en un mismo evento.

“Hemos coincidido en un evento en Chorrillos, fue hace un mes y medio, creo, que hubo algo de un rave. (Es mi amiga) Sí, claro. Igual que ella, tengo varios amigos así”, señaló Paz de la Barra, descartando así una relación con la influencer.

Por su parte, Jamila Dahabreh había señalado hace poco que había enterrado su romance con el alcalde y que ya tenía un nuevo galán, sin embargo, evitó dar detalles sobre quién era esa persona que había robado su corazón.

“No lo he visto, pero no tengo nada que decir ni opinar de él. (…) No estoy esperándolo, ni nada. Estoy enfocada haciendo mi vida, solo que no publico mi vida privada”, sostuvo en una entrevista para Trome.

