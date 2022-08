Jamila Dahabreh sorprendió a más de uno al confirmar por primera vez que tuvo una relación con Álvaro Paz de la Barra, pese a que el alcalde de La Molina aún está casado con Sofía Franco.

La modelo y empresaria se presentó este jueves en el programa “Magaly TV: La Firme” para aclarar que nunca fue la amante del burgomaestre, esto luego que Paz de la Barra fuera ‘ampayado’ en comprometedoras situaciones con la modelo Andrea Cifuentes.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Jamila Dahabreh afirmó que el alcalde nunca oficializó una relación con ella porque priorizó su carrera política, y que esto fue uno de los motivos que provocó su distanciamiento.

Tras asegurar que se sintió poco valorada por Paz de la Barra por anteponer su futuro político en primer lugar, la influencer terminó exponiéndolo al contar que su mayor sueño es llegar a ocupar el sillón presidencial.

“Esa es su meta, ser presidente del Perú”, reveló Jamila Dahabreh antes de arremeter contra el aún esposo de Sofía Franco por dejarla mal parada al ningunearla públicamente.

Se le declaró arrodillado:

En otro momento, Jamila Dahabreh contó más detalles de cómo inició su romance con Álvaro Paz de la Barra, y luego de aclarar que lo conoció cuando ya estaba separado, afirmó que él se le declaró arrodillado.

“Él era súper romántico conmigo y fue poco a poco. Él me pidió que seamos enamorados. Me lo pidió arrodillado y en la playa... No es que haya sido una relación así nomás, fue bonita. Él me presentó a su familia y les agradezco que me hayan abierto las puertas de su casa. Yo comprometí a mi hija, nunca le había presentado a nadie. Esas cosas son las que me molestaron porque ambos nos comprometimos familiarmente”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO:

Brunella Horna asiste por primera vez a un mercado

Brunella Horna realiza compras en un mercado