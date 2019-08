Jamila Dahabreh critica a Yahaira: "Farfán merece una persona que le sea fiel"

No está de acuerdo. La modelo Jamila Dahabreh cuestionó la supuesta reconciliación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia que fue revelada días atrás en una reunión en el departamento del futbolista.

Dahabreh señaló que si bien se mantuvo lejos de las críticas respecto a lo que acontecía entre el seleccionado nacional y la salsera, le molesta que esta última no haya sido totalmente sincera con Farfán.

" Me da cólera que agarren a la gente de tonta. Yo no estoy de acuerdo (con su reconciliación). Él se merece a una persona que le sea fiel y con la que pueda ser feliz. Nunca he hablado de ella porque me daba pena el cargamontón que le hacen, pero siento que se hace la víctima y no es lo que dice que ella es. Me parece que sí tiene caretas", dijo la modelo.

La también diseñadora de modas señaló que espera que el deportista se dé cuenta de lo que ocurre porque merece a una buena persona a su lado.

"Yo no le aconsejo nada a él porque está bien grande para saber. Él mismo tiene que darse cuenta. Si se casan ¿qué me van a invitar? Sí me daría pena. Él es una buena persona, se merece una buena mujer", indicó.

Días antes, Dahabreh comentó que la cantante le mintió a Jefferson Farfán cuando este la interrogó sobre la supuesta relación con el costarricense: la salsera le habría dicho al seleccionado nacional que 'Coto' salía con su hermana Silvana y no con ella. Posteriormente habría inventado el robo de su teléfono personal para encubrir la mentira.

"Yahaira le hizo creer a Jefferson que la cosa había sido con Silvana y que por eso le habían robado su celular una gente del Rímac", comentó en su momento.