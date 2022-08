La modelo Jamila Dahabreh sorprendió a todos al ofrecer una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde no solo habló de Álvaro Paz de la Barra, sino que también se refirió a Sofía Franco y descartó alguna enemistad con la presentadora de TV.

Durante la entrevista con Magaly Medina en su programa de ATV, Dahabreh reveló que sí tuvo una relación con Álvaro Paz de la Barra, pero que no fue mientras él estaba con Sofía Franco, por lo que no tiene ningún problema con la presentadora.

“Ella nunca me llamó y no tendría por qué. Yo nunca he cruzado en los tiempos de ella y yo no tengo ningún problema con ella ni con ninguna mujer. Yo no me peleo por un hombre, jamás en mi vida, sé mi valor”, señaló Dahabreh.

Por otro lado, la modelo también se refirió a la polémica que existió entre Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco, quienes protagonizaron diversos incidentes tras su ruptura.

“Yo tengo una versión, nadie sabe lo que pasó en cuatro paredes, nadie sabe lo de nadie. Eso que lo responda él. Un hombre no tiene que hablar de una mujer, si me ha ninguneado así, imagínate”, acotó.

CÓMO SE CONOCIERON

En la reciente entrevista con “Magaly TV, la firme”, Jamila Dahabreh rompió su silencio y contó detalles de lo que fue su relación con Paz de la Barra. “Hasta hace dos semanas me decía que me amaba”, reveló.

“Había pasado poco tiempo del problema que tuvo, yo lo conozco como una semana después. Conocí a un hombre triste, deprimido, que era víctima, es lo que me hizo creer. Yo lo veía indefenso, era súper romántico conmigo, me pidió para que seamos enamorados de rodillas en la playa. Fue una relación en su momento bonita”, reveló la modelo.

