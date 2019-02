¡Jamás le dio dinero! Renzo Costa confirma que no financió tiendas de Brunella Horna [VIDEO]

Puso fin a los malintencionados rumores que circulan en las redes sociales. Renzo Costa confirmó que no financió ninguna de las tiendas de Brunella Horna, quien actualmente está entregada a su faceta de empresaria con su marca de ropa.

En conversación con Andrea Llosa a través de la señal de ATV, el reconocido empresario reveló que se sintió afectado por los comentarios que aseguraban que la modelo recibía dinero y aseguró que más que su físico, lo que le gustó es que ella es una mujer trabajadora.

"Me indignó eso (que digan que le puse las tiendas) Ella es una chica bien chamba. Es increíble. Una cosa es que lo que vemos en la tele y otra cosa es cuando convivía con ella. Era algo que me enamoró. Más que su físico, me gustó lo emprendedora que es. No le tiene miedo al trabajo. Le encanta trabajar", declaró.

Asimismo, resaltó que es sorprendente esta cualidad en una persona tan joven. "No se ve mucho, a esa edad estás pensando en la discoteca, pero ella tenía un motor interno", contó admirado.

Como se recuerda, en el pasado varios usuarios en las redes sociales acusaron injustamente a la modelo de haber recibido ayuda monetaria por parte de Renzo Costa para empezar su negocio.

"Siempre lo han dicho y me han criticado: que mi ex me daba el dinero, ahora dicen que Richard... pero nunca le he pedido ni un sol, ni a mi ex (Renzo Costa), ni a nadie", aseveró en una oportunidad Brunella Horna, quien hoy mantiene un sólido romance con el congresista Richard Acuña.

