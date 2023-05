Jaime Bayly dio una entrevista para el medio ‘La Nación’ en la que conversó con Luis Novaresio sobre diversos temas, enfatizando la relación tormentosa que tuvo el escritor con su padre. Para el periodista, su bisexualidad habría sido la causa de los maltratos que recibió por parte de su progenitor constantemente. En ese sentido, el conductor peruano reveló una muy cruel experiencia que pasó con su papá cuando intentó terminar con su vida.

Bayly reveló que llamó a su padre en la madrugada cuando pensaba suicidarse: “A las 3 o 4 de la mañana estaba tieso yo de tanta cocaína y entonces lo llamo, yo no sé por qué lo llamé, lo despierto y le digo papá, quiero decirte que me voy a matar esta noche, quiero despedirme de ti”, comentó.

Sin embargo, el escritor no recibió ningún tipo de apoyo por parte de su padre, sino todo lo contrario, pues el hombre que lo engendró le hizo más daño en ese momento de fragilidad: “Me dijo bueno, buena suerte, pero no me llames a esta hora, estoy durmiendo, adiós”, confesó Bayly.

Luego de ello, el periodista nacional cayó en una crisis emocional de la que finalmente pudo salir y darse cuenta de lo que debía hacer para superar su vicio. Por el contrario, Bayly afirmó que iba a dejar las drogas porque ‘su padre quería que se mate’, por lo que el conductor quiso hacer lo opuesto y seguir con su vida.