Este sábado 5 de agosto se cumple un año desde el fallecimiento de Diego Bertie. Para recordarlo, Jaime Bayly narró sus momentos junto al actor peruano durante su juventud. Estos detalles, los compartió en un video de su cuenta de Youtube.

En este video, el periodista reveló que fue su esposa quien le comunicó la triste noticia del fallecimiento de Bertie en 2022.

“Me rompió el alma, me partió el corazón, saber que había partido. Sin ninguna duda ha sido una de las personas que más he querido, que más he admirado. El actor vive en mi corazón, estará siempre ahí, lo recuerdo con cariño y admiración. Quiero creer que está en un lugar mejor. Vuela alto, sé feliz”, dijo el escritor.

En otro momento, el conductor de televisión recordó los románticos momentos que vivió junto al actor. Jaime aseguró que ambos fueron felices durante el tiempo que estuvieron juntos. “Sentí que había encontrado mi vida, mi destino. Sentí que mi destino era amarlo, estar cerca de él, verlo feliz” , reveló.

“El actor me perdonó, porque vino a mi programa y yo lo entrevisté. Fue amable conmigo y dijo que había leído la novela. (…) Él no quería decir públicamente que le gustaban los hombres. Yo sí salí del clóset cuando publiqué esa novela (…). El actor se atrevió por fin a salir del clóset, tenía 54 años”, agregó.

