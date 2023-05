El Reggaetón Lima Festival se convirtió en un concierto inolvidable para sus asistentes, pero no precisamente por hacer estallar de alegría al público con las leyendas de la ‘old school’ de la música urbana, sino más bien por los innumerables problemas en su organización, entre ellos, la ausencia de Ivy Queen.

Ante la avalancha de críticas, la cantante puertorriqueña recurrió a sus redes sociales para explicar los motivos que le impidieron subir al escenario y presentar su esperado show ante la multitud que la esperó por horas.

“Hola, mi gente qué tal, me encuentro aquí en Lima, Perú. La noche de hoy se supone que hay un concierto masivo en el estadio. Por problemas técnicos tuve que retirarme del estadio. Hay un problema inmenso en cuanto a consola de sonido, hay varios compañeros, colegas en el estadio en estos momentos, que no se han podido ‘trepar’ a cantar”, indicó Ivy Queen al lamentar no haber podido reencontrarse con sus fans.

En esa línea, la intérprete del exitoso tema ‘Yo quiero bailar’ culpó a LifeMusic Entertainment, empresa organizadora del evento, ya que los problemas técnicos en el sonido impidieron que suba al escenario.

“Yo acabo de llegar literal al estadio. Así es que estoy pidiendo mis disculpas de antemano porque somos muchos los que estamos aquí. Estuvimos esperando a ver cómo se resolvía este problema. Así que de todo corazón me van a disculpar”, enfatizó.