Tula Rodríguez puso en aprietos a Ivana Yturbe en la reciente edición de “En Boca de Todos”, y evidenció que la modelo peruana no sería amante de la cocina, como intenta demostrar ante cámaras.

La conductora del magazine de América Televisión comparó a la influencer con el personaje principal de la nueva telenovela “Maricucha”, interpretado por la actriz Patricia Barreto.

“La Maricucha lava, plancha, tiende y disfruta de los quehaceres del hogar. ¿Tú eres así? No, no, no al César lo que es del César porque tú ni huevo frito haces hermana”, cuestionó la también actriz a su compañera.

Ivana no se quedó callada e intentó defenderse asegurando que todos los días le prepara el desayuno y almuerzo a su esposo, Beto da Silva, sin embargo, pasó un bochornoso momento luego que Tula le preguntara cuál era la receta del arroz con pollo.

“Empezamos con el arroz, en el aderezo el aceite, cebollita, pimienta, comino, el culantro licuado, le metemos el ají amarillo, un chorrito de vino blanco, luego metemos las presas, el arroz, lo revoloteo y lo tuesto y agrego el agua”, contestó la influencer mientras Tula Rodríguez hacía gestos de extrañeza.

Ivana Yturbe comparte receta y deja en evidencia que no sabe cocinar https://www.americatv.com.pe/

Ivana Yturbe ya había hecho noticia en diciembre del 2021 por un tema similar. Horas antes de la llegada de la Noche Buena, la ex chica reality señaló que tuvo que comprar su ceña navideña por delivery porque prefirió cuidar a su pequeña.

“No me pidas mucho. Normalmente siempre hago la cena, pero esta Navidad si he tenido que comprar porque entre Almudena y el trabajo, la verdad es que no he tenido tiempo para nada”, reconoció Yturbe al ser consultada por Ricardo Rondón.

VIDEO RECOMENDADO:

Janet Barboza le lanzó una indirecta a Magaly Medina por entrevista a Sheyla Rojas

Janet Barboza le lanzó una indirecta a Magaly Medina https://www.americatv.com.pe/