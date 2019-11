Mario Irivarren e Ivana Yturbe se presentaron en la secuencia “Dale Play” de “Esto Es Guerra” actuando la balada “No me Ames” de Marc Anthony y Jennifer López.

Ambos salieron tomados del brazo y empezaron su interpretación que giraba alrededor de una cama en medio del set. La pareja mostró su comodidad al momento del show.

Al terminaron su performance muchos pensaron que se iban a dar un beso, pero la pareja solo atinó a reírse de la situación.

Luego, la juez Vanessa Terkes determinó quienes serían los ganadores. Luciana Fuster y Austin Palao fueron quienes ganaron gracias a la fuerza de la canción “Olvídame y pega la puerta” del dúo Pimpinela.

Por su lado, Ivana explicó por qué no besó a Irivarren. Ella contó que no se gradúa de actriz, por lo que no concluyó con beso su presentación. “No pues, es que todavía no me gradúo como actriz, entonces ahorita son mis pininos en la actuación. [Mario] es un buen actor”, finalizó.