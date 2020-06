Ivana Yturbe se pronunció sobre los chats falsos en el que estaría involucrada su actual pareja, el futbolista de Alianza Lima, Beto Da Silva, en los que le habría pedido a una mujer que le envié fotografías privadas.

“La verdad ni siquiera los vi. Ayer cuando llegué, el mismo me dijo (sobre los chats). Yo de verdad estoy enfocada en otras cosas, hace tiempo que no veo mucho sobre espectáculos. Trato de no estar tan metida en mis redes sociales. Trabajo en eso pero trato de darme tiempo para mí”, dijo Ivana Yturbe para América Espectáculos.

“No lo vi pero sí me enseñó cuando llegué y espero que la gente que hace esto, deje de hacerlo porque están perjudicando a un montón de personas. (A él) definitivamente le fastidia, no le gusta que me fastidien por eso le molesta”, añadió la modelo.

Ivana Yturbe aseguró que el futbolista de Alianza Lima está sorprendido por todo lo que pasa en el mundo de la farándula, sin embargo reconoció que tendrá que acostumbrarse.

“No está bien lo que están haciendo, es un delito porque eso es difamar, es inventar y eso no está nada bien. Esas personas deben tener cuidado porque pueden pensar que es una broma pero pueden meterse en problemas. Yo sé que las personas que hacen eso son personas infelices”, agregó.

