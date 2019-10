Ivana Yturbe reapareció por redes sociales tras el escándalo por su fallida participación en el Miss Progress Internacional 2019, en Italia. La modelo llamó la atención, esta vez, por aparecer haciendo topless en Instagram, red en la que colgó las sugerentes fotografías.

En la primera imagen, la exchica reality cubre su anatomía con las manos y luce un adorno multicolor en su cabello. En una segunda fotografía, ella aparece en un segundo plano pero no pasa desapercibido el topless que realiza así como su diminuta cintura.

BELLEZA VS. INMADUREZ

La modelo fue cuestionada por la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, por su salida del Miss Progress Internacional 2019. A su viaje a Italia, sede del concurso de belleza, Ivana Yturbe señaló que fue víctima de una descompensación que la alejó de competencia.

A diferencia de anteriores oportunidades, Newton no defendió a la modelo. “La belleza no disculpa tanta inmadurez”, habría dicho la organizadora en torno a la actuación de Ivana en Italia, según contó el maquillador Carlos Cacho.

En comunicación telefónica con Exitosa, Newton señaló que la modelo “no es parte del Miss Perú, ella no es parte de mi organización y no me toca comentar nada. Ella ya no tiene nada que ver conmigo”.