La modelo Ivana Yturbe se sometió, este jueves 22 de marzo, a una ecografía frente a las cámaras de “En boca de todos”, a fin de mostrar las primeras imágenes de su bebe.

La ex chica reality se conmovió al ver de su crecimiento de su bebe, producto de su relación con el futbolista Beto da Silva, y quiso presentar al personal que ha estado al cuidado de ella.

“Estoy con el Dr. Mario Ascenso. Ha estado conmigo a lo largo de todo este proceso. De hecho, al principio fue un poco complicado, como les comenté, tuve una pérdida y luego llevamos el tratamiento”, contó sobre el inicio de embarazo.

Ivana Yturbe también escuchó los latidos de su bebe y señaló que siempre se emociona al escucharlos. (Fuente: América TV)

En ese contexto, Maju Mantilla le consultó por el estado de su hija y pidieron ver la pantalla para conocer a la bebe. El médico se encargó de mostrar la cabeza y el corazón de la pequeña.

La modelo acercó el micrófono al equipo para que todos puedan escuchar los latidos de su bebe y ella se mostró bastante emocionada.

“Es súper lindo. La primera vez que lo escuché se me cayeron las lágrimas, cada vez que lo escuchó me pongo muy sensible. Tengo una conexión, solo las mamás entendemos este sentimiento”, sentenció.

