Se disculpó. Ivana Yturbe, a través de Instagram, pidió perdón al Perú por no participar en el Miss Progress International 2019. Por intermedio de sus redes sociales, la modelo contó detalles de la descompensaciones en su salud que no le permitió ser parte de la gala final del concurso de belleza realizada en Italia.

“No me alcanzan las palabras para agradecerte, Perú. Por todo y por tanto amor, por acompañarme en esta aventura. Desde el fondo de mi corazón, un millón de gracias. Con el dolor de mi corazón, lamento haber enfermado, que los médicos no me permitiesen prestarme a gala, y demostrar todo lo que hicimos aquí y desde nuestra casa”, precisó.

“A todos mis seguidores a quienes les debo, por su buena vibra, por sus comentarios tan llenos de amor. Sepan que los adoro”, agregó.

Asimismo, Ivana, quien estuvo internada de emergencia, resaltó que el apoyo de sus fanáticos ha sido indispensable para su proceso de recuperación.

Ivana fue hospitalizada de emergencia tras descompensación. (Magaly TV La Firme)

“Como les prometí, di todo de mi y estoy que Puglia, siempre tendrán en sus corazones a Perú. Cada palabra de apoyo, cada mensaje y comentario suyo, no solo me han hecho sentir especial, sino que me han ayudado en mi recuperación. Cada uno de esos votos que logramos juntos y que fueron puro trabajo duro, me hizo sentir lo grandes que somos, Perú. Los quiero”, indicó.

“Esta experiencia me trajo tantas cosas lindas que guardaré en mi memoria y estarán por siempre en mi corazón. Un beso y muchas gracias, Perú. Ahora viene la revancha”, concluyó Yturbe.