Ivana Yturbe y Rosángela Espinoza protagonizan acalorada discusión en 'Esto es Guerra' [VIDEO]

Rosángela Espinoza tuvo una discusión con Ivana Yturbe por mencionarla luego de que Spheffany Loza le ganara una ronda en una de las pruebas del reality 'Esto es guerra'.



"Yo no subestimo a nadie. El público me dice que Ivana no está a mi nivel, pero aquí en 'Esto es guerra' tenemos un nivel, algunas son buenas en una cosa, otras en otra", sostuvo la popular 'chica selfie'.

De inmediato, la 'Princesa inca' respondió: "Creo que también te estoy ganando. No entiendo, ¿no quieres competir conmigo porque ya te estoy ganando?", le dijo la modelo.

Pero la discusión siguió. Rosángela Espinoza manifestó que las victorias de la modelo fueron por suerte. "Ivana me has ganado en dos competencias y creo que es de suerte porque si compites con algo más de fuerza y velocidad, ahí si hay una ventaja", indicó.



Ivana Yturbe y Rosángela Espinoza volvieron a tener una acalorada discusión en 'EGG'. (América TV)

