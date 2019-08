Ivana Yturbe: 'No tengo ningún problema con ir a la boda de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia' [VIDEO]

¿Feliz por su 'ex'? Ivana Yturbe rompió su silencio tras hacerse público que Jefferson Farfán estuvo en una fiesta privada junto a Yahaira Plasencia en su departamento de Miraflores, aumentando así los rumores de una reconciliación.

La modelo, quien tuvo un breve romance con el futbolista durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, dijo sentirse feliz por ambos y aseguró que todo "se está acomodando".

"¿Boda? ¿De quién? Cuéntame ¿En serio? ¡Qué lindo! ¡Qué viva el amor! Siempre lo dije, todo se van acomodando, todo bien, les dese lo mejor”, respondió al ser consultada sobre el supuesto romance que tendría la salsera y el jugador del Lokomotiv de Rusia.

Cuando le consultaron si iría a la boda de Jefferson Farfán y la salsera, Ivana se mostró entusiasmada y aseguró que no tendría problema en asistir porque tiene una buena relación con los dos. "No tengo ningún problema, con ninguno de los dos. A mí, Jefferson me parece una gran persona y Yahaira me parece una chica talentosísima", aseguró.

Ivana no quiso opinar más de la pareja y tampoco pronunciarse sobre las acusaciones que han hecho contra salsera. "No tengo nada que decir al respecto. Si hay boda, les deseo lo mejor. Qué lindo puede ser el amor. Mientras que ellos estén felices, no tendría por qué importarles lo que diga el resto", señaló.

Ni Jefferson Farfán ni Yahaira Plasencia han confirmado que han retomado su relación. Mario Irivarre e Ivana, por su parte, tampoco han dicho abiertamente que están juntos nuevamente, pero han viajado a Miami recientemente y cada vez se les ve más unidos.