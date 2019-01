Ivana Yturbe a Melissa Klug: "¿Por qué me odias?" [VIDEO]

¿No se lleva bien con la actual pareja de Jefferson Farfán? Melissa Klug hizo una serie de revelaciones sobre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán durante su presentación en el programa de Magaly Medina.

La empresaria aseguró que "conoce bien" a Ivana Yturbe y que la última vez que coincidieron en una conocida discoteca barranquina, la modelo le preguntó que "por qué la odiaba".

"Me la encontré en Barranco Bar. Ella estaba al frente mío en un box con Paolo (Guerrero). Yo no sé cómo comenzó esta relación (con Jefferson Farfán), ni me importa", manifestó.

"Ella ha dormido en mi casa con mi hija (la ex chica 'reality' Samahara) y yo no avalaba esa amistad. (Cuando nos encontramos en el baño) había un montón de testigos y me preguntó '¿Por qué me odias?'", contó en exclusiva.

"Yo le dije: tú sabes perfectamente que no me gusta que andes con mi hija. Mi hija es una menor de edad y tu tienes 22 años", manifestó.



La empresaria contó que nunca aprobó la relación entre su hija y la modelo porque mientras ella "ha hecho muchas cosas", su hija de 16 años recién está experimentando.

Por otro lado, reveló que en aquel entonces, ella quiso saber sobre Mario Irivarren pero no recibió ninguna respuesta de la modelo. "Le pregunté por Mario y no supo qué responderme", contó.