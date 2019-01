Ivana Yturbe: "Mario Irivarren quiso volver conmigo" [VIDEO]

"No voy ahondar en ese tema, es parte de mi vida privada". Ivana Yturbe no quiso pronunciarse sobre los rumores que afirman que se enteró de un momento a otro que estaba embarazada de Mario Irivarren justo después de terminar su relación.

En declaraciones a 'Válgame Dios', la ex chica reality manifestó que no se pronunciará sobre el tema y pidió que respeten su privacidad. Sin embargo, sí dio a entender que pasó por un tema personal que involucra su salud.

"Yo estaba pasando por un tema médico muy delicado que Jefferson y Mario lo saben, el cual no quiero tocar porque es súper íntimo y delicado para mí. No voy a entrar en detalles porque eso pertenece a algo íntimo y no lo voy a tocar", declaró con la voz quebrada al programa de Rodrigo González.

"Es muy fácil hablar para algunos y no se ponen en mi lugar, no se han puesto en mis zapatos. Lo que he pasado no le deseo a nadie”, dijo la ex reina de belleza.

Sobre el final de su relación con el 'guerrero', manifestó que fue a inicios de diciembre y que tras dar concluido todo, Irivarren intentó retomar el romance.

"Sí quiso volver conmigo, pero tengo claro todo, es que lo nuestro no daba para más. Se veía venir desde hace tiempo, porque andábamos mal. Luché mucho", aclaró.

Además, explicó las imágenes donde se le ve junto a Mario Irivarren en un automóvil y por qué no estaba presente en ese momento su actual pareja.

"Era algo que nos involucraba solo a mí y a Mario y yo no tengo por qué afectar a Jefferson con cosas que no tiene que ver con él. Era un tema que tenía que arreglar con Mario. El que tenía que estar a mi lado en ese momento era Mario y por eso con Jefferson mantenía una conversación vía telefónica", refirió.