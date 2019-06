Ivana Yturbe presume de costosas zapatillas que le regaló Jefferson Farfán [VIDEO]

La modelo Ivana Yturbe luce orgullosa sus zapatillas 'GUCCI' que le obsequió su ex, Jefferson Farfán , pese a las críticas y los cuestionamientos que han surgido al respecto.

Durante la inauguración del spa de su amiga Brunella Horna, la modelo no tuvo reparos en lucir uno de los detalles que la 'Foquita' tuvo con ella cuando todavía existía amor entre ambos.

Según el portal oficial de la marca, el modelo de zapatillas que Ivana Yturbe utiliza tiene un precio de 1,550 dólares que, en su conversión a soles, ronda los 5,250 soles.

Ivana Yturbe luce costosas zapatillas que le regaló Jefferson Farfán pero evita hablar de ellas

Sin embargo, al ser consultada sobre estas, Yturbe optó por no hablar al respecto. "No voy a responder. No (le incomoda), pero no voy a decir nada sobre eso", dijo Ivana Yturbe en América Espectáculos sobre el regalito que le hizo la 'Foquita'.

Sin embargo, aprovechó para solidarizarse con el seleccionado peruano, quien denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de 'acoso' por parte de las cámaras de TV que lo siguieron hasta su casa.