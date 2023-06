Ivana Yturbe estuvo como invitada en el programa ‘La Linares’ con la periodista Verónica Linares y narró los duros momentos que vivió junto a su esposo Beto da Silva cuando intentaban formar una familia.

La modelo contó que antes de traer al mundo a su primera hija, sufrió una pérdida que la afectó emocionalmente. “De hecho, yo antes de tener a ‘Almu’ tuve una pérdida ”, reveló la exchica reality durante la entrevista.

Según relató, este momento fue más difíciles de superar ya que en aquel entonces se especulaba en los diversos medios de espectáculo que estaba en la dulce espera, sin embargo, ella acababa de sufrir la pérdida.

“No me tuvieron que hacer legrado, nada, solo con pastillas que me dio el doctor para que todo esté bien y nada, fue una experiencia nada agradable y encima que todo el mundo en la tele (decía): ‘¡Ay está embarazada y no lo quiere decir!’”, lamentó la influencer.

Ivana Yturbe contó que esta pérdida la marcó tanto que su segundo embarazo estuvo plagado de miedos hasta el punto que no quería que nadie le toque la barriguita.

“Fue complicado porque todo el mundo en la tele decía: ‘está embarazada, está embarazada’ y no estaba embarazada, estaba pasando por un momento que no fue muy lindo, (…) no es lo mismo (con su segundo embarazo) porque todavía no pasaba los tres meses, entonces siempre hubo ese temor que algo podía pasar”, comentó.