Tras desmentir rumores de separación, Ivana Yturbe utilizó sus redes sociales para seguir elogiando a su esposo, Beto Da Silva, no solo en su nueva faceta como padre, sino también en su trayectoria en el fútbol profesional.

La modelo se tomó unos minutos para responder las consultas que le hacían sus seguidores en Instagram. ¿Beto Da Silva es responsable como futbolista?, fue una de las preguntas de los fans.

Ivana marcó distancia y aclaró que el padre de su pequeña Almudena no forma parte del grupo de deportistas indisciplinados.

“Yo creo que en todo trabajo hay indisciplinados, disciplinados, gente muy poco seria, gente seria... pero mi esposo es el mejor. Estamos de vacaciones y él sigue entrenando, y es súper disciplinado con la comida, o sea, ni cuando estamos de vacaciones... es muy disciplinado”, sentenció.

Niega distanciamiento:

Ivana Yturbe descartó recientemente que esté atravesando una crisis en su matrimonio luego que usuarios le preguntaran por qué ya no usaba su anillo de bodas. La ex chica reality aclaró que esto se debió a un motivo de salud.

“He visto muchos rumores respecto a mi anillo de matrimonio y no se deben de alarmar, yo me lo quité un par de semanas antes de dar a luz, pues me encontraba hinchada y me molestaba mucho”, aclaró.