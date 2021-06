El último fin de semana, Ivana Yturbe causó gran alboroto en la farándula local tras confirmar los rumores de su embarazo. La modelo de 25 años recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la noticia de la llegada de su bebé, fruto de su matrimonio con el futbolista Beto da Silva.

“¡No saben lo felices que estamos de poder compartir con ustedes esta linda noticia! He soñado toda mi vida con este momento y nos invade la emoción al saber que hay una vidita creciendo en mi barriga”, dijo Yturbe al inicio de su emotivo mensaje.

“Quiero contarles también que convertirme en mamá no ha sido nada fácil, después de haber pasado por momentos difíciles y haber tenido una pérdida que me afectó mucho emocionalmente, llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios, ¡llegó nuestr@ bebit@!”, añadió.

Tras la noticia, la joven se presentó en el programa “En Boca de Todos” y reveló que fue muy complicado para ella quedar embarazada debido a que tenía hematomas.

“Ha sido súper complicado, yo tenía hematomas todo el tiempo, tenía que estar en reposo absoluto. No podía pararme de la cama, a mí que me encanta estar de un lado para otro, pero no podía. Con el temor anterior me cuidé sobremanera, pero al fin ya estoy de alta”, dijo emocionada la modelo.

Sin embargo, esos momentos quedaron atrás y ahora se encuentra disfrutando de esta nueva etapa al lado de su esposo, quien tal y como podemos ver en las redes sociales no deja las atenciones para ella.

Pese a su embarazo, Ivana ha decidido no parar en sus proyectos profesionales, pues el último jueves debutó como reportera en el programa “En Boca de Todos” y su primera entrevistada fue con Johanna San Miguel. La esposa de Beto Da Silva llegó hasta la puerta de la casa de la conductora de “Esto es Guerra” y ambas mantuvieron una amena conversación.

Es así como Ivana Gabriela Yturbe Contreras demuestra que es una mujer de retos y asume una nueva faceta en la TV; sin embargo, a lo largo de los últimos años hemos vistos varias etapas de la joven a través de la pantalla chica y a continuación, hacemos un repaso por los momentos más recordados que protagonizó.

Ivana Yturbe presentó su primera nota tras ser integrada a parte del equipo de “En boca de todos”. (Fuente: América TV / www.americatv.pe)

Su participación en el Miss Teen Universe 2013

En 2013, Ivana, con solo 17 años, fue elegida para representar Perú en el Miss Teen Universe que se realizó en Nicaragua. Lamentablemente no logró ubicarse entre el top 12.

Ivana y su relación con Ike Parodi

En 2015, en su paso por “Esto es Guerra”, la joven mantuvo una relación sentimental con su compañero del reality Ike Parodi; sin embargo, terminaron el mismo año debido a que los dos tenían carácter fuerte y pasaban la mayor parte del tiempo peleando.

Ivana Yturbe ganó el ‘Reinado del Banano’

Ivana Yturbe se coronó como la ganadora de la edición 2016 del certamen internacional realizado año a año en Ecuador, conocido como “Reinado Mundial del Banano”. En el certamen participan los países productores de plátano, entre ellos Venezuela, Ecuador y Perú. En esta edición Yturbe se coronó como la favorita.

Princesita Inca

En 2017, Ivana Yturbe protagonizó diversas portadas debido a su cercano vínculo con el futbolista brasileño Neymar da Silva Santos, quien no dejaba de halagar a la modelo peruana a través de conversaciones en Whatsapp y comentarios en las redes sociales.

Incluso, se dio a conocer que el deportista la llamaba ‘Princesa inca’, pero el calificativo no fue del agrado de Yturbe, o al menos eso dio a entender cuando visitó el programa que Rodrigo González tenía en Latina.

En su visita al set de “Amor, amor, amor”, ‘Peluchín’ le recordó el halago del ‘crack’ brasileño. “¿Cómo me va a decir ‘Princesa Inca’? ¡Por favor! ¡Qué horrible!, me indigno”, dijo Ivana sorprendiendo todos.

Su respuesta no fue bien tomada en las redes sociales, donde los usuarios la criticaron por sus palabras y la calificaron como racista. Muchos cibernautas le recordaron que los incas son parte de nuestras raíces y debería enorgullecerse.

No obstante, la modelo se retractó y a través de Instagram explicó que fue un malentendido. “Siempre me he sentido muy orgullosa de ser peruana, he soñado toda mi vida con llevar la corona de Miss Perú. Gracias Jessica Newton por creer en mí y lamento si alguna de mis declaraciones se ha tomado de manera equivocada”, dijo la peruana en Instagram.

Idas y vueltas con Mario Irivarren

Tras su fallido romance con Iker Parodi, la modelo empezó una relación con Mario Irivarren, a quien también conoció en “Esto es Guerra”.

La pareja tuvo sus idas y vueltas, comenzaron a salir en el año 2015, pero en el año 2016 se separaron. A los pocos días Mario dijo que todavía estaba enamorado de Ivana y que la quería volver a enamorar. Luego de unas semanas la pareja se reconcilió.

En junio de 2017, se especuló que esperaban su primer bebé; sin embargo, el chico reality salió a desmentir la noticia. Luego de esto, la pareja volvió a separarse en julio de 2017.

En 2019, fue el año en el que se reconciliaron por última vez, pero en noviembre de ese año dedicieron ponerle punto final a su larga historia de amor.

Jefferson Farfán

En medio de las idas y vueltas con Mario Irivarren, Ivana fue vinculada con el deportista Jefferson Farfán. En enero de 2019 Jazmín Pinedo, durante el segmento “Espectáculos” de Latina, sorprendió al revelar que tenía el permiso de una de las partes para contar que ambos se encontraban muy ilusionados con la relación que estaba naciendo entre ellos.

“Una de estas dos personas involucradas me acaba de dar la venia para contar a todo el público que, efectivamente, ya pueden dejar de especular si solamente son amigos, o si solo se conocieron en el verano. Efectivamente Jefferson Farfán e Ivan Yturbe están saliendo oficialmente”, anunció en ese entonces la popular ‘chinita’.

Pero la ilusión les duró poco, pues en marzo la modelo confirmó en declaraciones exclusivas para “América Espectáculos” que finalizó su relación con el futbolista. “Hace dos semanas, en verdad una semana y media, Jefferson y yo decidimos dejar la relación en stop”, dijo Ivana. Además, contó que fueron varios los motivos los que incomodaron a ‘La Foquita’.

“Definitivamente (a Jefferson) le incomodaban muchísimas cosas, no solo el tema Mario sino muchísimas cosas, hay cosas que involucran estar en un reality definitivamente”, explicó la ‘guerrera’.

Su distanciamiento con Samahara Lobatón

Samahara Lobatón e Ivana Yturbe eran muy unidas, ambas se conocieron en el desaparecido programa “Combate”. Sin embargo, luego del romance que la modelo inició con Jefferson Farfán, ambas se distanciaron.

En junio 2020, Samahara contó que su amistad se rompió por problemas internos. Al ser consultada sobre si su amistad con Ivana fue motivo para sus peleas con su madre Melissa Klug, Lobatón asintió.

“Sí, y ya como que dejamos ahí la amistad. Yo siempre le deseo lo mejor a ella, es una buena chica, tiene buenos sentimientos, espero que le vaya muy bien”, comentó Samahara en una entrevista con Magaly Medina.

Como se recuerda, cuando Ivana inició una relación con Jefferson Farfán, Melissa Klug acusó al futbolista de utilizar a Samahara para poder acercarse a la modelo y exchica reality.

El inicio de su relación con Beto da Silva

Ivana contó que conoce a Beto da Silva desde que eran niños, pero fue en mayo del año pasado – en medio de la pandemia del coronavirus- que se dio a conocer públicamente su romance.

En julio del 2020, Beto e Ivana se dejaron de seguir en Instagram, hecho que generó rumores de que la pareja había puesto fin a su romance. Sin embargo, al poco tiempo empezaron a seguirse nuevamente en redes sociales. Finalmente, en una visita al programa “En Boca de Todos”, Ivana confirmó que estaba nuevamente junto a Beto.

En febrero pasado, la pareja sorprendió a todos luego que contrajeran matrimonio civil en una íntima reunión en la ciudad de Trujillo. Y ahora, cuatro meses después, se encuentran esperando a su primer bebé.

