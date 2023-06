Revelación bomba. Ivana Yturbe rompió su silencio y reveló diversos episodios que tuvo en su vida, en una extensa entrevista con Verónica Linares , entre ellos su fugaz romance con Jefferson Farfán en 2019. La esposa de Beto Da Silva señaló que su amorío con el exjugador de futbol fue por despecho tras poner fin a su relación con Mario Irivarren , con quien llevaba una relación de más de 4 años.

Sin pelos en la lengua. La exchica reality comenzó contando sobre sus amoríos en la televisión peruana: Ike Parodi, Mario Irivarren y Jefferson Farfán. “Todas mis relaciones fueron expuestas...de chica qué no hice... es que estaba en una relación muy rara (con Mario)”, empezó diciendo la modelo.

Ante ello, Verónica le preguntó sobre su amorío con el ex de Yahaira Plasencia. “Fue un momento tal vez de despecho... era una chibola que estaba recién terminada”, dijo Ivana.

Yturbe también reveló que ya no tiene el número de Farfán. “Ya no lo tengo, pero mi esposo sí... no tiene ningún problema con ninguno de sus compañeros”, señaló.

Incluso, la modelo aclaró que a Beto Da Silva no le molesta que ella mencione a sus exparejas. “No hablo tanto del pasado porque lo pasado es pasado y él lo tiene clarísimo... estoy segura de que él sabe que mi amor por él va más allá”, señalo la exchica reality.

Finalmente, la modelo mencionó que no “se arrepiente de nada” de lo que hizo en su vida. “Estoy muy tranquila y he aprendido mucho con lo que hice en el pasado... para no (volver a) cometerlo”.

“Yo creo que los dos (Farfán y ella) compartimos algo bonito y ya”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO