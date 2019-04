Iván Cruz lloró por la muerte de Alan García: "Me puse mal" [FOTO]

El bolerista peruano Iván Cruz sostuvo que se puso mal al conocer la muerte del ex presidente de la República, Alan García, y no pudo contener el llanto en su velorio.

"Me afectó bastante su muerte, he botado mis lágrimas y me puse mal. Hemos sido promoción, porque empezamos juntos por los años 70, él en la política y yo en la vida artística. Lo conocí cuando era flaco, hace más de 40 años, admiraba su perseverancia y pasión por todo lo que hacía. A mí me llamaban 'El loco Iván' y a él 'Caballo loco', por su forma de bailar. Nos reuníamos siempre y nos decían: 'Ahí están los locos'", dijo el cantante al diario Trome.

Iván Cruz también contó que el ex mandatario fue padrino de uno de sus negocios: "Él fue padrino de mi peña en el Callao, aquella vez cantó mis boleros. Ya éramos casi famosos y nos tratábamos de 'compadres'", dijo.

"Siempre recordaré su sonrisa, sinceridad y humildad", agregó el músico, quien no descartó componer temas en homenaje a Alan García.

TE PUEDE INTERESAR: