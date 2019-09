Isabel Acevedo, la popular se animó a hablar sobre las polémicas declaraciones de Karla Tarazona, expareja de Christian Domínguez. La popular Chabelita, no se guardó nada y decidió contar su verdad.

En conversaciones con el programa ‘Domingo al Día’, Acevedo reveló que no convive con Christian Domínguez, pues está esperando que al cumbiambero le salgan rápido sus papeles de divorcio para recién dar el siguiente paso.

“Mis papás son estrictos. Me dijeron que no me mude con Christian porque él no tiene los papeles de divorcio firmados”, dijo.

Como se recuerda, el romance entre la bailarina y Domínguez fue duramente criticado por Karla Tarazona, quien acusa a la popular ‘Chabelita’ de haberse metido en su entonces relación con el cumbiambero.

“Fue fuerte, me cayó por un baldazo de agua, más que todo por mi familia porque mis papás son bien conservadores. Varias veces he querido terminar con Christian. Él quería ir conmigo hasta el final. Uno tiene que estar seguro de quién es, de qué valores te han dado (…) Soy una hija de familia”, afirmó

Isabel también aprovechó el momento para desmentir todo lo dicho por Karla Tarazona, quien en recientes declaraciones dijo que ‘Chabelita’ visitó su casa y compartió la mesa con ella y su familia.

“He ido tres veces a su casa, ella dice que me ha dado de comer. Me causaba gracia porque hay cosas que son mentira. Por el mismo hecho, a mí no me gusta lucrar de los demás. Nunca he salido a hablar o estar preparada porque no tengo esa facilidad de responder de una manera así. Me parece horrible, me parece bajo. Jamás me sentaría a un programa de televisión a ponerme boca a boca con otra persona”, aclaró