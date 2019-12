Pamela Franco criticó a la exnovia de Christian Domínguez, Isabel Acevedo, por no devolver las camionetas que pertenecerían al cantante. Pero la popular “Chabelita” no se quedó callada y respondió las críticas.

“Yo ya volteé la página, estoy tranquila [...] Yo estoy enfocada en otras cosas. Yo estoy en otras”, señaló. “Imagínate. Es perder el tiempo responderle”, agregó Isabel Acevedo a “En boca de todos”.

Sobre la entrega de las camionetas, Christian Domínguez sostiene que Acevedo no quiere entregarlas.

“Ya no es un secreto que no quiera hacerlo. Eso es lo que está pasando. Yo solo quiero lo mío. Hay un tema legal, de abogados, como ya se mencionó de la otra parte, he tenido que poner un abogado”, afirmó el cumbiambero.

Isabel Acevedo responde a Pamela Franco