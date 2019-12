Isabel Acevedo quiere iniciar el 2020 libre de problemas y resentimientos. Así lo aseguró durante una entrevista para América Televisión, donde dijo que este año aprendió de sus errores y quiere estar tranquila.

En la conversación la bailarina también se pronunció sobre la situación de Christian Domínguez, quien días después de terminar con ella apareció en un video besándose con Pamela Franco y ahora mantiene una relación formal con la cantante de Agua Bella.

Según ‘Chabelita’, ella está con la conciencia tranquila y se siente en paz porque ya no tiene consigo una mochila pesada. Además, confesó que de retroceder el tiempo hubiese hecho caso a los consejos que le daban y que se arrepiente de haber mantenido un romance con el cumbiambero.

"Esa mochila se la pasé a otra. No tengo ninguna mochila así que estoy tranquila. Cerré ese tema. Si en algún momento me equivoqué, de los errores aprendí y también me arrepentí de estar con él. Hubiese hecho caso a algunos consejos que me dieron en ese momento”. dijo.

De igual forma, no descartó una próxima participación en ‘Esto es Guerra’ y dijo no tener problemas si coincide con Christian Domínguez en el reality de competencia porque es una profesional y ya está acostumbrada a ser un personaje mediático.

“Soy deportista y competitiva y cuando estaba en Combate siento que era una de las mejores. Y si me lo ponen (en Esto es Guerra a Christian Domínguez), bueno, yo estoy trabajando y él también, así que nada. Yo estoy en otra etapa de mi vida y mientras tengamos nuestras cosas bien marcadas, todo bien”, sostuvo.