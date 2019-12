Renovada. Así se muestra Isabel Acevedo y se proyecta para este 2020. Ella asegura que ya cuenta con nuevos proyectos y que poco le importa el pasado, porque solo se dedica a vivir el presente. Su relación con el cantante Christian Domínguez solo fue un paso más en su vida.

La ‘Chabelita’ asegura que ahora se siente más tranquila sola, y que “esa mochila” ya se la pasó a otra, haciendo alusión a la carga que según ella cargó durante su relación con Domínguez y con la que tendría que lidiar ahora su actual pareja, Pamela Franco.

Sin embargo, sobre retomar algún tipo de contacto con su expareja Christian Domínguez, Acevedo resaltó que aún no se sentiría preparada. “No sé, no sé… por ahora no”, pero dice que no guarda rencor en su corazón. “No tengo mala vibra a nadie”, indicó la bailarina.

Además reafirmó lo dicho por ella en más de una ocasión tras su sonada ruptura con el cantante de cumbia. “Ya me arrepentí de estar con él”, aseguró.

Pese a la situación mediática en la que se vio inmersa su relación y la decepción que le causó que Christian Domínguez y Pamela Franco entablaran una relación, la bailarina garantiza que aún cree encontrar a alguien este nuevo año, pues “no se pueden cerrar las puertas al amor”.

Isabel Acevedo