Isabel Acevedo rompió su silencio en torno a su rompimiento sentimental con Christian Domínguez y afirmó que el cumbiambero no le fue leal y que tiene una prueba que demostraría su afirmación.

“Sentía que me ocultaba cosas. Él siempre justifica todo. Cuando tenemos una discusión, él siempre me dice ¿y las pruebas?”, dijo en ‘En boca de todos’ la conocida 'Chabelita y agregó que "tengo una prueba que demuestra que Christian Domínguez no fue leal”, dijo Chabelita.

Acevedo reveló además que el también actor y bailarín tenía la costumbre de eliminar las conversaciones de su celular que sostenía con otras personas.

No obstante, el cumbiambero no siempre le habría demostrado deslealtal ya que al inicio de su relación la habría cuidado y protegido. “Pero después no sé lo que le pasó. Alguien me dijo una cosa, pero no sé, que Christian es muy manipulable”, precisó.

“CHRISTIAN ES INMADURO”

Pese a los rumores de que su relación habría finalizado luego del ampay de Christian Domínguez con Pamela Franco, Isabel Acevedo negó que fuera la causa de su rompimiento.

“Terminó porque yo quería acabar con él en ese momento, pero lamentablemente su inmadurez, porque considero que alguien que ama a una persona, no se va (y protagoniza un ampay con otra mujer). Eso me pareció una falta de respeto”, sentenció.

En el tiempo que perduró su romance, la bailarina aclaró que jamás pensó en convivir con el cantante y bailarín. “Yo no quería vivir con él porque deseaba que arregle bien su situación y le dije que cuando las cosas se pusieran derechas, yo recién iba a vivir con Christian”, manifestó.

KELVIN GARCIA | TROME

AÚN AMA A CHRISTIAN

Para la también exchica reality, lo importante en su unión con el protagonista de ‘Mi Amor, el Wachimán’ no era ser conocida por ser la novia oficial, sino por “yo quería que fuera sincero, me respete, me ame y me dé la lealtad”.

A pesar de lo que vivió al lado del cumbiambero, Acevedo afirmó que no se arrepiente y que ha sido parte de su aprendizaje.

Para la bailarina, la relación amorosa con el intérprete de cumbia finalizó definitivamente; sin embargo “el amor no se muere de la noche a la mañana, el sentimiento esta allí pero pasará pues me enfocaré en trabajar y en mis propia vida”.

TRAICIÓN DE CHRISTIAN

La bailarina indicó que se sintió traicionada tras el ampay en donde el cantante y su compañera en la conducción, Pamela Franco, se dan un beso y se lucen muy cariñosos a las afueras de una discoteca.

“Allí yo veo mucha confianza (entre Christian y Pamela). Todo esto es complicado y me da tristeza porque no solo éramos Christian y yo sino todos nuestros amigos alrededor”, sostuvo.