Tras el ‘ampay’ a Christian Domínguez con Pamela Franco, la expareja del cumbiambero, Isabel Acevedo, aseguró que el cantante era parte de su pasado y que ahora estaba disfrutando de su soltería.

Pese a estas muestras de indiferencia, la exbailarina parece que todavía no ha enterrado del todo al cantante, cuya imagen en una fotografía rompió hoy durante su presentación en ‘En boca de todos’.

La sorpresiva escena ocurrió cuando la imagen de Domínguez apareció como parte de un calendario; en este caso él era el rostro visible del mes de diciembre.

“Les voy a decir la verdad. El mes de diciembre es mi mes favorito, pero ahora que he visto esa foto, yo voy a arrancar el mes de diciembre. Este calendario con esa foto, no me gusta", precisó Isabel Acevedo en medio de aparentes risas.

Luego, indignada, arrancó la foto de Domínguez y la hizo pedazos.

Al conocer lo que hizo la conocida ‘Chavelita’, Rebeca Escribens, conductora de ‘América Espectáculos’, afirmó que la bailarina todavía no supera al cumbiambero.

”Se rompió... y así dice que lo ha superado. Ay Dios mío, a quién quiere engañar, a quiénes quieren engañar", comentó la conductora.

Isabel Acevedo en TV - Trome

Rebeca Escribens a Chabelita