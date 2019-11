A pocas semanas de haber finalizado su romance con Christian Domínguez, Isabel Acevedo reveló que tiene un nuevo pretendiente. Se trata de un mexicano que conoció en una discoteca en uno de sus recientes viajes al extranjero.

“Es un amigo mexicano, es super lindo... me siento tranquila y feliz”, indicó la bailarina a Domingo al Día y agregó que el nuevo candidato a dueño de su corazón tiene un parecido al cantante Enrique Iglesias.

La bailarina señaló además que mantiene una comunicación constante y fluida con su nuevo galán, quien, para halagarla, le envió un ramo de rosas.

Sin embargo, Acevedo precisó que ha sido “sincera y clara" con su pretendiente a quien le ha dicho que recién acaba de salir de una relación sentimental de tres años.

¿OLVIDA A CHRISTIAN?

“Las imágenes valen más que mil palabras y lo que veo no me afecta. No quiero hablar más, cada uno que saque sus propias conclusiones”, dijo Acevedo en torno a las nuevas imágenes de Christian Domínguez con Pamela Franco.

Finalmente aseguró que nunca se dio a 100% en su relación con el cumbiambero. Aunque reconoció que “me enterque” y que ahora solo le toca “apechugar” cada vez que la mencionan con la ex de Christian Domínguez.