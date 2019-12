No teme encontrárselo. Isabel Acevedo tiene muy presente la frase ‘el que nada debe, nada teme’. Por eso, señaló que no le preocupa coincidir en algún lugar con su ex Christian Domínguez, pues, según dice ella “hizo las cosas bien”.

Remarcó que no tiene problemas en que el cumbiambero ande propagando su amor por Pamela Franco a diestra y siniestra. Es más, dijo no sentirse sorprendida ante la repentina idea de querer una formar familia con la chica ‘Alma Bella’. “No me sorprende, creo que no es sorpresa para nadie”, expresó.

Asimismo, fue consultada sobre si a ella también le había pedido tener hijos. El hecho no fue descartado por Chabelita. “Yo siempre he tenido mis cosas claras, primero mi chamba y ya después cuando esté preparada psicológicamente y monetariamente podría recién formar una familia”, señaló.

No obstante, a propósito de las celebraciones de fin de año, tampoco descartó que ella y Fiorella Méndez (ex de Predo Loli y amigo de Christian) vayan a quemar las piñatas de los integrantes de la Gran Orquesta.