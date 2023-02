Isabel Acevedo sorprendió al confesar en el programa América Hoy que ya se comprometió en matrimonio con su pareja Rodney Rodríguez .

El empresario cometió una infidencia en vivo sobre cómo fue la romántica pedida en la Isla Mujeres, México. “Ya estamos comprometidos muchos meses atrás, claro que nunca lo hemos hecho público. Ya hay anillo y todo. Ya está hace rato”, dijo Rodríguez.

“Fue en México, en Isla Mujeres me hizo una sorpresa, no me lo esperé. Él me llevó a una zona donde estábamos literal los dos solitos”, recordó la ex de Christian Domínguez.

Ante ello, la bailarina mostró frente a las cámaras “la roca” que su futuro esposo le había entregado. Sin embargo, la pareja también comentó que aún no existe fecha para la boda porque prefieren tomarlo con calma.

Finalmente, los futuros esposos se despidieron del Magazine con un romántico beso y esta frase del feliz novio: “Me dijo que sí, lo más importante”.

VIDEO RECOMENDADO