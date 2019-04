¿Isabel Acevedo "ya no tiene nada" con Christian Domínguez? [VIDEO]

La bailarina Isabel Acevedo estuvo en el set de 'En boca de todos' y se sometió a una prueba de hipnosis por el ecuatoriano 'Barak'. En ese estado, las declaraciones de la novia de Christian Domínguez causaron controversia.

El hipnotizador le dijo a 'Chabelita' mientras 'dormía': "Escucha bien a mis palabras, tú vas a decir públicamente que no quieres nada con Christian Domínguez. Hoy anulas cualquier compromiso".

Al despertar, 'Carloncho' le preguntó sobre su relación con Domínguez y la bailarina respondió: "Yo no tengo nada con Christian (Domínguez)", dijo ante el asombro de los conductores del programa.

El animador insistió: "¿No es tu novio? Hemos visto imágenes en las que están juntos", pero Acevedo negó su relación con el cantante de cumbia: "No, yo no tengo nada con él".

El también locutor de radio le dijo: "¿Por qué no te gusta Christian Domínguez?", y la joven mencionó —en estado de hipnosis— que el cumbiambero "apesta".

Por su parte, Ricardo Rondón quiso saber sobre los motivos de su supuesta ruptura con el líder de la Gran Orquesta Internacional y ella expresó: "No, no me acuerdo, no tengo nada con él".

Pasada la hipnosis, 'chabelita' vio las imágenes y se quedó sorprendida por sus declaraciones, así que sostuvo que su pareja 'huele riquísimo'.



