Sin problemas. Pamela Franco no se complica la vida tras el ‘ampay’ con Christian Domínguez y lo dejó claro al comentar que estaría dispuesta a ir de viaje con su compañero de trabajo para que no pierda los boletos que había comprado para celebrar su aniversario con Isabel Acevedo.

Domínguez y Franco fueron invitados al programa ‘Válgame’ para hablar del vídeo que protagonizaron, pero en un momento de la entrevista, el cantante comentó que había adquirido unos boletos a Cancún para noviembre próximo y que estaba buscando la forma de cambiar los nombres de uno de los pasajes.

Para confirmar su versión, el cumbiambero difundió el audio en el que la agente de viajes que le vendió los pasajes le consulta si cancelaría el viaje o cambiaría el nombre de su expareja del ticket de viaje.

Franco, en tanto, interrumpió y se ofreció a ser la acompañante del conductor de ‘Se Pone Bueno’ aprovechando que se encuentra soltero. “Pero ahora que está solo, me puede invitar. No hay problema. Me podría sacrificar para que no pierda los pasajes.”, comentó.

Como se recuerda, los conductores del programa de Latina fueron captados besándose lo que habría propiciado la ruptura de la relación entre Domínguez y Acevedo. Tras esta situación, la bailarina compartió un mensaje en Instagram asegurando que se encontraba tranquila.

“Estoy tranquila y en paz conmigo misma. Me siento en la mejor etapa de mi vida. Solo debo decirles... ¡Me liberé!”, escribió la bailarina.