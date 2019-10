Salen a la luz más mentiras. Isabel Acevedo dijo estar decepcionada de su expareja Christian Domínguez, quien hace unos días fue ‘ampayado’ besándose y en actitudes cariñosas con su compañera de trabajo, la integrante de 'Agua Bella’ Pamela Franco.

De acuerdo con ‘Chabelita', el cumbiambero le ocultó varios datos que ella ya sospechaba, como que se tenía mucha confianza con su coconductora. Por ejemplo, jamás pensó que ambos entrenaban en el mismo gimnasio y se enteró de esto a través de los medios de prensa.

"Yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso. Eso fue como que confirmó algunas sospechas que yo tenía, por el hecho que él también paraba en el gimnasio. Yo no sabía. Él nunca me mencionó que ella entrenaba ahí”, dijo visiblemente incómodo.

Además, Isabel Acevedo también refirió que Domínguez borraba mensajes y conversaciones de su celular, hecho que le generaba desconfianza. Pero lo que más le dolió fue que apareciese en televisión para contar que habían terminado, porque él sabía de la existencia de un ‘ampay’ y quería evitar las especulaciones de una infidelidad.

“Yo siempre le decía, si tú tomas la decisión de estar con otra personas, se acabó el amor, yo quiero que tú me lo digas. Le dije te puedo perdonar, terminar bien, pero que me lo digas, y no que me mientas o que yo me entere por otras personas, eso es peor”, contó Isabel con la voz quebrada.