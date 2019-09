Isabel Acevedo se refirió al motivo por el que no vive junto a su pareja, Christian Domínguez, pese a que tienen tres años de relación.

En entrevista con Domingo al Día, la bailarina dijo que la propuesta está hecha por el cantante, pero fue su madre quien le pidió que no lo hiciera para que “se sienta más tranquila”.

"Mis papás son bien estrictos. Mi mamá me dijo que 'no me iba a mudar porque Christian no tiene un papel que diga que está divorciado... y para tranquilidad mía, sepárense, conózcanse un poco más'", contó.

Del mismo modo, ella señaló que le gustaría convivir primero antes que casarse. "Una cosa es estar de enamoraditos y otra, convivir", sentenció la popular "Chabelita".

Otro de los detalles que dio sobre su relación es que ambos se convencieron de hacerse algunos “arreglitos” (arreglos cosméticos) para “mejorar su apariencia”. Ella se operó los senos y ambos, la nariz. Sin embargo, aclaró que cada uno pagó sus cuentas.