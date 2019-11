Isabel Acevedo utilizó la ironía y deseó que Christian Domínguez y Pamela Franco “sean felices y coman perdices” ahora que el cumbiambero ha oficializado a la cantante como la mujer que está pretendiendo amorosamente.

“Que sean felices y que coman perdices”, dijo Acevedo en un enlace telefónico para ‘En boca de todos’ desde Punta Cana, donde, según agregó, se encuentra disfrutando de unas vacaciones y de su soltería.

El conocido cumbiambero manifestó, recientemente, que se está enamorando de la modelo chiclayana y no descartó iniciar una relación amorosa con ella.

“Me voy enamorando de Pamela, no tengo problemas en decirlo. Me voy enamorando y esperemos que llegue a buen puerto... Ahora es mi presente, porque estoy saliendo con ella y no me van a ver saliendo con otra persona”, precisó.

Isabel Acevedo no guarda rencor a Christian Domínguez y no le importa con quién salga. (Composición)

Aclaró que aún no puede oficializarla como su pareja ya que todavía no existe una relación amorosa entre ellos.

Domínguez agregó, en otra entrevista, que Isabel Acevedo representa su “pasado” amoroso mientras que Pamela Franco se ha convertido en su presente.

“Isabel Acevedo es parte de mi pasado, ya no siento nada por ella (…) Se acabó el amor”, indicó de forma contundente el artista.