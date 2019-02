Integrantes de Esto es Guerra demandarían a Magaly Medina y André Castañeda tras caso de Poly Ávila [FOTOS]

Están indignados. Luego que André Castañeda denunció en el programa de 'Magaly TV, la firme' que 'Poly' Ávila fue drogada en una fiesta en la que había 'chicos reality', los 'guerreros' se habrían comunicado con el productor de 'Esto es Guerra' para pedirle que el canal los apoye en una denuncia contra Castañeda y Magaly Medina.

Según una fuente del diario Trome, los jóvenes habrían conversado con Peter Fajardo porque "al no decir nombres a todos les salpicó y esto daña su imagen".

Esta semana André Castañeda indicó que una amiga suya fue drogada en una fiesta en una casa de playa en la que estuvieron tres chicos reality. Luego, 'Poly' Ávila reconoció ser ella la joven que pidió ayuda al que fuera su ex pareja al sentirse mal tras haber consumido una bebida.

"Fui a una reunión, una parrillada con amigos, con gente conocida y gente que no conocía. Me empecé a sentir mal, muy mal y me asusté", dijo la argentina en su cuenta de Instagram.