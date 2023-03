‘La Voz Perú 2023′ llegó a su final con el triunfo de Luis Manuel Valdiviezo, equipo de Mauricio Mesones , tras cantar el popular tema ‘Te vas’. Sin embargo, muchos usuarios no estuvieron de acuerdo con el ganador en esta edición, pues señalaron que el músico, quien es integrante del Grupo 5 , tenía ventaja sobre los demás concursantes.

Tras vencer a sus compañeros como Lucero López, Lucy Young y Asmir Young, Luis Manuel se hizo acreedor del gran premio de tener un contrato con Universal Music. Sin embargo, su triunfo se ve seriamente opacado con los comentarios de los cibernautas, quienes aseguran que el músico tenía ventaja sobre los demás concursantes.

“En la siguiente edición de la voz, ganará Christian Yaipén”; “Para mí, la ganadora debió ser Lucero... la modalidad de votación no es la mejor, debería también contar con la votación de un jurado”; “No se lo merece porque él dijo que primero es el grupo 5. Por eso yo voté por Asmir Young, ellos se lo merecen”; “No me parece justo, deben probar nuevas propuestas”; “Pero ¿él ya no era famoso?”, fueron algunos de los comentarios.





¿Quién es Luis Manuel Valdiviezo?

Luis Manuel Valdiviezo Sánchez es un cantante peruano de 31 años, natural de Pacasmayo (La Libertad). Desde muy joven se ha dedicado a la música. Sus inicios fueron en La Idéntica de Chepén y también figuró en los Hermanos Silva, cuando aún era menor de edad.

Hace una década, Luis Manuel se presentó en el programa ‘Rojo fama contrafama’ y durante su casting indicó que su gran motivación fue Karen Schwarz. Aquella vez interpretó ‘Sirena’ y ‘Lo que un día fue, no será'. Afortunadamente, pasó a la siguiente etapa.

Meses después, a sus 23 años, se presentó en la primera temporada de “La Voz Perú” con la canción ‘A quien quiero mentirle’ y logró que los entrenadores Jerry Rivera, Eva Ayllón y José Luis Rodríguez ‘El Puma’ volteen su silla. Al final se fue al equipo del salsero.

Fue en el año 2015 cuando Luis Manuel Valdiviezo logró formar parte de la delantera del Grupo 5. Sin embargo, en el 2019 empezó a ausentarse por problemas de salud, hasta que días después anunció su retiro de la agrupación de Monsefú.

Luego, Luis Manuel fue anunciado como parte del grupo Los 5 de Oro, donde interpretó temas como ‘Qué pena’ y ‘Amor fingido’. Finalmente, en julio de 2021, el de Pacasmayo fue presentado otra vez como integrante del Grupo 5. En el video donde anuncia su retorno a la orquesta monsefuana se ve a Luis Manuel junto a los miembros del grupo ensayando los clásicos ‘Búsquenla’, del álbum ‘Adiós amor’, y Tu hipocresía’, de Puro Corazón (2009).





