Xoana González cuestiona a su expareja por publicar meme sobre su separación: "¿De verdad es gracioso?"

El matrimonio entre Xoana González y Rodrigo Valle terminó el mes pasado, y pese a que ninguno ha declarado sobre los motivos exactos de la ruptura, han intentado continuar con su vida y sus propios proyectos.

Hace dos semanas, Rodrigo Valle pidió a sus seguidores no especular en torno a su separación porque solo a ellos les corresponde concluir en torno a las razones del por qué se acabó el amor que se prodigaron por años.

"No empiecen a sacar conclusiones de por qué pasan las cosas, los dos sabemos que fue lo que pasó, los dos sabemos la verdad de todo. En una relación, uno no va ser más víctima que otro", señaló el fisicoculturista en Instagram.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, la reciente publicación de un meme en el Instagram del fisicoculturista argentino no cayó nada bien para la modelo, quien no dudó en pronunciarse desde su propia cuenta.

Rodrigo Valle publicó un meme en una historia de Instagram haciendo referencia a que eligió terminar su relación para dedicarse al gimnasio o a sus propios proyectos.

Xoana González no tardó en aclarar que lejos de parecerle algo gracioso, es muy doloroso para ella; además de pedirle no mandar indirectas. "¿Es gracioso este meme? ¿De verdad es gracioso? 😳 No deja de ser una separación, donde uno tiene que asumir que gran parte de su futuro no va a ser como lo planeaste y soñaste, y es doloroso pero quiero rescatar que desde el primer día hubo mucho amor y hasta en la separación nos podemos soltar y hacerlo por ambos con amor. Si bien es dolorosa una ruptura, un divorcio, un 'se terminó', pero rescato la forma en la que lo estamos llevando", inició la modelo.

LE PIDE NO MANDAR INDIRECTAS



"Esto que es dar vuelta la página, que estamos aprendiendo, por lo menos de mi lado es lindo y gratificante poder llevarlo con madurez, respeto y cariño", continuó la argentina, enfatizando en la madurez con que hasta ahora estaban asumiendo la separación.

También señaló estar cansada de los mensajes que recibe de sus seguidores sobre lo que hace su expareja. "Estaría bueno no recibir mil mensajes mostrándome historias tontas porque duele, porque no éramos enamorados o novios, ¡eras mi vida entera! ¡Pero sigamos manteniendo el respeto y lo pongo público porque vos lo pones público! ¡Prediquemos con el ejemplo!", describió en su publicación.

Finalmente, la influencer le pidió a Rodrigo Valle dejar de mandar indirectas y mantener un clima de respeto. "Creo que siempre hablé espectacular y me gustaría lo mismo y sobre todo respeto! No mandar indirectas como si te hubiera pedido que elijas, cuando yo te apoyé 3 años para que cumplas tus sueños", sostuvo.

