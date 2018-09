Vania Bludau llegó de sorpresa a Lima hace algunos días y se reencontró con su familia y sus amigos, con quienes no había podido compartir durante varios meses.

A través de su cuenta de Instagram, Vania Bludau compartió con sus seguidores los momentos que vivió junto a sus seres queridos y no podía estar más feliz de verlos.

Sin embargo, el momento de regresar a Miami llegó, y Vania Bludau no pudo ocultar su tristeza al tener que dejarlos nuevamente.

A través de varios videos que compartió en su Instagram Stories, Vania Bludau reveló cómo se sentía y se despidió de todas las personas a las que quiere con un emotivo mensaje.

“Oficialmente me voy (…) Muchos me dicen porque no he ido a ningún canal, no he hecho ninguna entrevista, pero es que en realidad no he tenido muchas ganas de hacerlo porque quería pasar tiempo con mi familia y amigos y eso es lo que más me importaba”, se le escucha decir en los clips.

“Ya lloré, ya me sentí triste, yo creo que no es nada fácil irte y espero volver pronto (…) Créanme que solo el que vive fuera de donde está su familia sabe que se siente iniciar de cero”, agregó Vania Bludau entre lágrimas.

Asimismo, Vania Bludau agradeció el cariño de todos sus seguidores. “A todos lo que me siguen y me mandan siempre sus buenas vibras les agradezco muchísimos porque eso hace que uno continúe”, finalizó.

Como se sabe, Vania Bludau viene radicando en Miami desde 2015, hace 3 años, a donde se mudó luego de terminar su relación con Christian Domínguez. Actualmente vive en esta ciudad estadounidense con su novio Frank Dello Russo.